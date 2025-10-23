Un diciottenne è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato con 35 dosi di hashish già pronte per lo spaccio nei giardini pubblici del paese. L'operazione è scattata lunedì pomeriggio, quando i militari della stazione di Corchiano, allertati da alcune segnalazioni di genitori preoccupati per il via vai sospetto di giovani nella zona, hanno predisposto un servizio di osservazione. Durante il controllo, il ragazzo è stato fermato e colto in flagranza di reato. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire le dosi di stupefacente e il materiale utilizzato per il confezionamento. Su disposizione del magistrato di turno della procura di Viterbo, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari.

Con questo intervento, l'Arma dei carabinieri ribadisce il proprio impegno nella lotta alla diffusione della droga tra i più giovani, fenomeno che rappresenta una minaccia per la sicurezza e il benessere delle comunità.