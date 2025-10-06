I carabinieri della Stazione di Vitorchiano, nel corso di un mirato servizio di perlustrazione condotto la settimana scorsa delle aree boschive della giurisdizione, hanno sorpreso due individui che alla vista dei militari si sono dati alla fuga. Ne è scaturito un breve inseguimento a piedi, ma la fitta vegetazione ha permesso ai due uomini di far perdere le proprie tracce.

Sul posto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato oltre 60 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, per un valore di mercato stimato intorno ai 3.500- 4.000 euro, nonché strumenti per la pesatura, un machete, un grande coltello da cucina e 2 cellulari. I servizi continueranno anche in altre aree boschive del territorio.