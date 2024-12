SORIANO NEL CIMINO - Nella mattinata del 21 settembre, i carabinieri della compagnia di Viterbo hanno condotto un'operazione antidroga tra i comuni dei Monti Cimini, che ha portato all'arresto di due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due arrestati, un cinquantasettenne e un ventinovenne di Vignanello, sono stati colti in flagranza di reato. Secondo quanto riportato nella nota dell'Arma, i militari della stazione di Soriano nel Cimino erano da tempo impegnati in indagini che li avevano portati a sospettare i due uomini di essere fornitori di sostanze stupefacenti per diversi assuntori della zona. Le indagini, culminate con la perquisizione della loro abitazione, hanno confermato i sospetti: all'interno sono stati trovati 26 grammi di cocaina, suddivisi in 21 involucri di cellophane, 27 grammi di hashish in 8 confezioni, 21 grammi di polline di hashish ripartiti in 9 dosi, e 2 grammi di marijuana. Oltre alla droga, i carabinieri hanno trovato due bilancini di precisione, materiale utile al taglio e confezionamento delle sostanze e una somma di oltre tremila euro in banconote di vario taglio, ritenute il provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Dopo l'arresto, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

