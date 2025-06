Un arresto, una denuncia, 29 dosi di cocaina e 900 euro in contanti sequestrati. E’ il bilancio dell’operazione antidroga portata a termine sabato scorso dai carabinieri della Compagnia di Civita Castellana che hanno arrestato in flagranza un noto pregiudicato quarantaseienne residente a Fabrica di Roma, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, è stato deferito in stato di libertà un 43enne, attualmente sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali per lo stesso reato.

L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo operativo radiomobile di Civita Castellana e della Stazione di Fabrica di Roma che, con il supporto del nucleo cinofili carabinieri di Santa Maria di Galeria, hanno eseguito una perquisizione, disposta dalla Procura di Viterbo, rinvenendo all’interno del veicolo dell'arrestato 24 dosi di cocaina, confezionate in due involucri sottovuoto. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare ulteriori 2 dosi di cocaina, un ovulo di hashish del peso di 10 grammi, due bilancini di precisione e la somma di 900 euro in contante. Contestualmente, presso l'abitazione del secondo uomo, sono state sequestrate 3 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi, e un bilancino di precisione.

Tutti i materiali rinvenuti, inclusi la droga e il denaro contante, sono stati sequestrati. L'arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.