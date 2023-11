FIUMICINO - I carabinieri della stazione di Fiumicino hanno arrestato un cittadino 53enne, italiano, gravato da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 27 ottobre scorso dal Tribunale di Roma, per reati inerenti agli stupefacenti. Al provvedimento restrittivo è stata data esecuzione al margine dell’attività condotta dai carabinieri dei reparti dipendenti dalla compagnia di Roma Ostia, coadiuvati dai militari del Nas di Roma. I carabinieri,hanno, infatti, svolto un servizio straordinario di controllo del territorio a Ostia, nelle aree di maggiore afflusso di persone, finalizzato al contrasto di ogni forma di illegalità. I carabinieri hanno complessivamente controllato, 225 persone e 120 veicoli accertando sanzioni per violazioni al codice della strada per complessivi 886 euro con una patente di guida ritirata. Tre invece, gli esercizi commerciali ispezionati dai carabinieri di cui uno è stato sanzionato amministrativamente per inadeguatezze infrastrutturali.Nel corso dei controlli sono state anche eseguite due perquisizioni domiciliari Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.