ACILIA - Spaccio di droga ad Acilia, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno Nel corso di un mirato servizio volto al contrasto del traffico di stupefacenti nel territorio, i Carabinieri sono giunti presso l’abitazione dell’uomo, già noto per precedenti reati di droga, per eseguire una perquisizione domiciliare. Alla domanda se l’uomo detenesse sostanze proibite, il 66enne confermava mostrando loro diversi barattoli metallici e vasi di vetro.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri accertavano che all’interno erano occultati circa 400 g di marijuana. Rinvenuta anche una lampada ultravioletta di grosse dimensioni e altri contenitori vuoti, verosimilmente utilizzati per stipare altra sostanza stupefacente. Informato il PM di turno, l’uomo è stato arrestato e ristretto a casa in regime di arresti domiciliari. L’arresto è stato poi convalidato in udienza, all’esito della quale l’Autorità Giudiziaria non ha emesso nessuna misura nei confronti dell’uomo.