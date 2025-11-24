MONTALTO - Lunedì 24 novembre è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Montalto di Castro e il Csv (Centro di servizio per il volontariato del Lazio Ets) per rafforzare il mondo del volontariato locale. L’accordo, della durata di cinque anni, consolida una collaborazione già attiva da tempo tra amministrazione comunale, associazioni del territorio ed enti del Terzo settore. Grazie a questo strumento sarà possibile programmare attività condivise, promuovere processi di co-programmazione e co-progettazione, organizzare incontri, corsi di formazione e iniziative divulgative, oltre a sviluppare progetti utili a partecipare a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei. Il protocollo non comporta oneri diretti per il Comune; eventuali progetti che ne deriveranno saranno valutati e finanziati attraverso i rispettivi capitoli di bilancio. «Esprimiamo grande soddisfazione per la firma di questo protocollo – affermano la sindaca Emanuela Socciarelli e la consigliera delegata alle associazioni Graziella Fiocchi – perché riconosciamo nel volontariato una risorsa preziosa per il nostro territorio. Questo accordo rafforza una rete già presente e ci permetterà di sostenere ancora meglio le associazioni, offrendo loro nuove opportunità e strumenti di crescita. Lavoreremo fianco a fianco con il Csv Lazio, ormai realtà regionale di riferimento, per sviluppare percorsi di partecipazione, formazione e collaborazione, affinché Montalto di Castro continui a essere una comunità solidale, accogliente e attenta ai bisogni delle persone. Ringraziamo a nome dell’amministrazione comunale il presidente del Csv Mario German De Luca per la disponibilità e la professionalità volta a migliorare la qualità della vita della cittadinanza e a rafforzare il tessuto sociale del territorio».

