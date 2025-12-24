LADISPOLI – Si parla ancora di erosione nello specchio d’acqua di Torre Flavia e proprio in queste ore sono spuntati fuori sulla spiaggia dei basoli che i romani utilizzavano per le loro resistentissime strade. «La cosa non stupisce – interviene Crescenzo Paliotta, consigliere comunale ed ex sindaco di Ladispoli - considerato che Torre Flavia fu realizzata nel Medioevo su una preesistente struttura romana. Una situazione che si era verificata anche qualche mese fa sempre per via delle mareggiate». Da qui l’appello dell’esponente dem: «Le autorità dovrebbero tutelare di più il patrimonio storico del nostro territorio», aggiunge Paliotta. Una barca antica sotto la sabbia, sempre a Ladispoli, venne ritrovata lo scorso anno nella zona sud, tra Marina San Nicola e il comune di Fiumicino. La storia era riaffiorata con il ritrovamento di scheletri dei romani e nei tempi più recenti ovviamente con il bunker di Palo Laziale utilizzato dai soldati durante la Seconda Guerra Mondiale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA