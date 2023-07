LADISPOLI – Obiettivo zero tolleranza contro chi non rispetta il codice della strada parcheggiando ovunque per raggiungere le spiagge. E così, dopo Campo di Mare, anche il tratto ladispolano di Torre Flavia è stato particolarmente attenzionato nell’ultimo week end dalla Polizia locale diretta dal comandante Sergio Blasi. Decine e decine in sostanza le multe per altrettanti turisti che avevano lasciato le loro auto in posti vietati. Un problema questo che si rinnova ad ogni inizio estate. Gli agenti della Municipale hanno sanzionato i villeggianti indisciplinati che non hanno utilizzato l’area parking di fronte al monumento naturale di Torre Flavia, zona per altro sempre più presa d’assedio. Gli stessi automobilisti ma anche i residenti avevano chiesto interventi delle autorità preposte per via del restringimento della carreggiata e del caos relativo alla viabilità. Inoltre posteggiare lungo i canneti è un pericolo per le stesse vetture in caso di roghi come accaduto in passato. Qualcuno aveva persino lasciato la macchina addirittura sulla pista ciclabile impedendo agli amanti delle due ruote di proseguire la pedalata verso Cerveteri.

