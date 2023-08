CERVETERI – Due o tre mesi al massimo. La Regione darà l’ok per la cattura dei cinghiali. La notizia è trapelata in queste ore e ad occuparsene sarà Città metropolitana nell’area della palude di Torre Flavia. Soltanto nei pressi dei sentieri sarebbero una trentina gli ungulati che si sono riprodotti durante l’estate. «Il piano verrà avviato – rassicura Corrado Battisti, il gestore del monumento naturale – la Regione ci ha chiesto di intervenire e verranno installate anche le gabbie per poterli catturare. Danni ne abbiamo riscontrati in via del Bagolaro. Quando avremo l’ok si partirà con l’aiuto di figure esperte». In questo iter bisognerà indicare precisamente quanti sono gli esemplari di che sesso sono e se si tratta di adulti o cuccioli. Solo dopo uno screening avverrà il trasferimento vero e proprio degli animali in aree più indicato al loro habitat.

