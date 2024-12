SORIANO NEL CIMINO – Sarà un weekend ricco di iniziative quello del 24, 25 e 26 novembre.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne il 24 novembre sarà avviata una campagna social, di informazione e sensibilizzazione, promossa dal comune di Soriano nel Cimino, in collaborazione con la Pro loco. Un progetto importante che mira a raggiungere una vasta platea grazie alla comunicazione sui social media. La mattinata di venerdì vedrà impegnato il sindaco Roberto Camilli in un incontro con il personale femminile del comune, della Sam e delle istituzioni operanti sul territorio. Un’occasione per confrontarsi ed accogliere proposte. Grande attesa per venerdì pomeriggio, alle 17,30, presso la sala consiliare, si svolgerà il convegno “Le donne oggi”, con professionisti del settore e rappresentanti delle forze dell’ordine, che forniranno un’attenta analisi del fenomeno oltre a consigli su come affrontare tali situazioni. Iniziative specifiche sono previste, inoltre, per le nuove generazioni. Il 25 pomeriggio, dalle 16, sarà attivo ai giardinetti uno stand informativo dal titolo “Il gioco dell’amore”, parole e musica. Appuntamento in musica anche per il sabato sera con un divertente disco party con dj set, organizzato dal comitato festeggiamenti S. Eutizio Martire-Classe ’83. In programma per domenica 26 novembre, infine, un appuntamento dedicato alla solidarietà. Alle 10,30 prenderà avvio la passeggiata in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, organizzata dall’associazione Fatine del Sorriso. «Un weekend ricco di iniziative dedicate alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne – fa sapere l’amministrazione comunale il sindaco Roberto Camilli e l’assessore alle Politiche Sociali e pari opportunità Paola Tranfa -. Un fenomeno purtroppo sempre di grande attualità e che è necessario affrontare attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA