MONTALTO - Un importante passo avanti per il futuro dell’istituto Alberghiero di Montalto di Castro è stato compiuto con il sopralluogo effettuato oggi dal presidente della Provincia di Viterbo, Alessandro Romoli, insieme al consigliere Palozzi e ai tecnici dell’ente.

La visita, organizzata in tempi brevi su richiesta del coordinamento comunale di Forza Italia, ha permesso di fare il punto sulle criticità della struttura e sulle azioni necessarie per garantirne il rilancio.

«Durante l’ispezione - spiegano il commissario di Fi Giovanni Corona, Sergio Caci, Matteo Mariotti e Francesco Moretti - sono emerse le problematiche già segnalate nelle scorse settimane: il calo delle iscrizioni, la carenza di materiali didattici adeguati e l’ipotesi di un possibile accorpamento con un altro istituto. Tuttavia, la chiusura dell’Alberghiero appare una soluzione poco coerente, soprattutto considerando i recenti investimenti a favore della scuola, tra cui la costruzione di una nuova palestra finanziata dalla Provincia. L’infrastruttura, che sarà presto completata, rappresenta un valore aggiunto non solo per gli studenti, ma anche per le associazioni sportive locali che potranno usufruirne».

«Un altro segnale concreto a sostegno dell’istituto arriva dalla Provincia - aggiungono - che ha annunciato, con l’intervento del presidente Romoli, l’intenzione di destinare gli introiti derivanti dalla vendita della vecchia caserma dei carabinieri di Pescia Romana, di sua proprietà, al miglioramento delle condizioni della scuola. Tutti impegni che puntano a rafforzare l’offerta formativa e a rendere l’Alberghiero più attrattivo per i giovani del territorio».

Durante il sopralluogo, il presidente Romoli ha ribadito la «volontà dell’amministrazione provinciale di intervenire per garantire un futuro solido alla scuola, migliorandola in ogni suo aspetto».

«Come Forza Italia Montalto e Pescia abbiamo sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali e comunità scolastica per preservare e potenziare l’Istituto Alberghiero - dicono Corona, Caci, Mariotti e Moretti - La scuola, infatti, non è solo un’opportunità formativa per i giovani, ma rappresenta anche un punto di riferimento strategico per la formazione di futuri professionisti nel settore turistico e gastronomico, comparti essenziali per l’economia locale. Con il sopralluogo odierno si è dunque posto il primo tassello per il rilancio dell’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro. Continueremo a monitorare da vicino i prossimi passi e a lavorare affinché la scuola non solo rimanga aperta, ma possa crescere e rafforzare il proprio ruolo educativo e professionale nel territorio. Un ringraziamento speciale al presidente Romoli, che è subito intervenuto a seguito delle nostre richieste, ed al corpo docente per la sensibilità dimostrata verso il futuro dell’istituto e dei ragazzi».

