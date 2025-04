LADISPOLI – Una macchina in fiamme, il conducente che teme il peggio ed esce velocemente dall’abitacolo prima che potesse essere coinvolto. Si è temuto il peggio oggi intorno alle 13.30 in via Settevene Palo Nord, in prossimità della rotatoria del Miami. Per fortuna nessuna conseguenza per l’autista. La sua Smart ha preso fuoco forse per un problema tecnico. Sul posto i carabinieri, la polizia locale e i pompieri di Cerenova che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Inevitabilmente ne ha risentito la circolazione con la strada che è rimasta chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e la rimozione del veicolo.

