S. MARINELLA - Questa mattina il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha avuto un incontro con i tecnici dell’Acea per un una riunione dedicata all’esamina di tre importantissime questioni.

«Si è partiti con l’affrontare il tema dalla condotta fognaria che dovrebbe servire Colfiorito e Belvedere – spiega Tidei – poiché sono anni che non si riesce ad intervenire in una zona cosiddetta “rossa” dove insiste un vincolo del Pai poiché esisterebbero dei presunti rischi di crollo della collina. Una eventualità che però potrebbe essere presto smentita e superata. Questo perché di concerto con un geologo abbiamo posto in questa area delle “Palette sentinelle”, ovvero un sistema di sensori nel terreno che hanno il preciso compito di monitorate la collina per vedere se persistono possibili movimenti franosi. Dovremo aspettare almeno altri otto, nove mesi per valutare la situazione e vedere dopo un anno quali siano i risultati» .

«Nel frattempo però – spiega il sindaco Tidei – ho chiesto all’Acea di redigere da subito uno studio di fattibilità di questo nuovo impianto fognario. Se tutto procederà come auspichiamo si potrà imprimere una accelerazione e iniziare gli interventi per la nascita della condotta senza attendere ancora degli anni Lavoreremo in contemporanea con Acea che provvederà come detto a redigere il nuovo progetto preliminare. L’amministrazione continuerà a monitorare la collina. Se non ci saranno come sembra altri rischi di frana delle collina belvedere chiederemo alla Regione di rivedere il vincolo del Pai e declassificare quella zona definita oggi rossa Questo per consentire come detto l’avvio dell’ importante opera idrica. Speriamo di poter almeno andare a realizzare qui collettori fognari che consentirebbero a tutte le abitazioni della zona di eliminare qui pozzi neri presenti oggi a Belvedere».

«Un altro importante risultato raggiunto sempre nella giornata odierna- prosegue Tidei -riguarda la zona Perazzeta. Tra due giorni il 24 luglio scadrà la conferenza di servizi per rimodulare tutti i progetti Acea inerenti questa località e dare un sistemazione definitiva alla rete fognaria di tale area della nostra città La terza questione affrontata riguarda la condotta fognaria che doveva sorgere in località la Toscana nei pressi alla zona residenziale Baia Smeralda Fino ad oggi Acea aveva sostenuto che il progetto era inattuabile perché non vi risiedevano sufficienti utenze . Noi abbiamo fatto presente all’ azienda idrica che in qual tratto di litorale sono ubicati ben due alberghi e due ristoranti e ci sono anche gli stabilimenti balneari frequentati da migliaia di surfisti , E’ evidente che in presenza di questi nuovi dati oggettivi che abbiamo segnalato è importante rivedere il progetto e la sua fattibilità. Abbiamo ottenuto un impegno da parte di Acea anche su questo fronte. Mi ritengo molto soddisfatto per l’esito di un summit operativo che ha portato al riavvio di tutti quei progetti che coinvolgono Comune ed Acea e che erano rimasti in sospeso ma che interessano importanti quartieri e zone del comprensorio comunale. Ora che i nuovi iter progettuali sono stati riavviati, non ci resta che impegnarsi affinché anche queste problematiche che interessano il settore Idrico e fognario possano essere risolte e le opere previste portate a compimento nei tempi più brevi possibile».

