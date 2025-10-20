LADISPOLI – Dopo mesi e mesi di abbandono e polemiche di residenti e turisti arriva il tanto atteso blitz delle forze dell’ordine. È stata un’operazione congiunta tra Polizia di Stato e Polizia Municipale quella di stamattina sul lungomare sud di via Marina di Palo disposta dalla Questura di Roma. Gli agenti coordinati dai rispettivi comandanti, Fabio de Angelis per il commissariato e Danilo Virgili, per i vigili urbani, hanno dato esecuzione all’ordinanza di sgombero del chiosco non utilizzato nell’ultima stagione estiva e che da tempo versava in condizioni di assoluto degrado. I cittadini per tutta l’estate avevano segnalato i pericoli di questa struttura di fronte alla spiaggia attrezzata per i disabili. E all’interno di quello che una volta era un chiosco adibito a bar, sono stati trovati alcuni cittadini extracomunitari, successivamente identificati e allontanati. Gli agenti hanno rinvenuto cumuli di rifiuti e giacigli di fortuna, testimonianza di uno stato di abbandono che da tempo aveva suscitato indignazione tra gli abitanti di via Marina di Palo ma anche di tutti i ladispolani a passeggio in una delle aree più belle e frequentate della città macchiata soltanto da questa attività fatiscente. Terminata la fase di sgombero, il personale della Tekneko, la società che si occupa della nettezza urbana a Ladispoli, è intervenuto per rimuovere e smaltire i materiali abbandonati, restituendo pulizia e ordine all’area. Il chiosco è stato poi messo in sicurezza, mentre lo spazio circostante è stato delimitato e reso inaccessibile per impedire nuovi ingressi. Ora resta da capire che fine farà questo chiosco. Un tema su cui si erano battute anche alcune associazioni del territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA