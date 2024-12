CERVETERI - «Il tema della sicurezza è diventato di giorno in giorno sempre più attuale». Ad aggiustare il tiro, dopo le dichiarazioni del mese scorso, è il sindaco Elena Gubetti. I cittadini delle frazioni, già da tempo chiedono infatti maggiori controlli e l'installazione di telecamere di videosorveglianza, oltre che una adeguata illuminazione pubblica per far desistere i malviventi. Lo hanno fatto con una raccolta firme, con fiaccolate di sensibilizzazione. E qualche giorno fa, finalmente, l'incontro promosso dall'amministrazione sul tema. Per il sindaco, un'occasione per «fornire suggerimenti e informazioni su come difendersi dai reati contro la persona e il patrimonio». Bocciato, però, dai comitati. «Un incontro deludente - aveva infatti detto il presidente del comitato di zona Cerenova - Campo di Mare, Enzo Musardo - pieno di luoghi comuni, banalità (...)». Delusione anche da parte del comitato cittadini: «(Il sindaco, ndr) non ha mai preso in considerazione i nostri inviti, tramite pec, per un incontro con le associazioni e i cittadini per il degrado di queste due frazioni». «Negli ultimi mesi, anche a seguito di diversi reati predatori verificatisi nel nostro territorio, abbiamo intensificato ancor di più il confronto quotidiano con tutte le forze dell’ordine del comprensorio e la loro presenza è stata importantissima. Continueremo questa collaborazione e questi confronti, per garantire maggiore sicurezza e serenità alla collettività», ha intanto assicurato Gubetti annunciando un prossimo incontro nella frazione di Valcanneto. Tanti furti anche in questa frazione di Cerveteri e proprio per questo i residenti recentemente vorrebbero puntare su un servizio di vigilanza privata notturna sul territorio. In attesa delle telecamere comunali promesse e mai installate, il comitato di zona di Valcanneto non vuole più attendere.

