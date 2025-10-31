VITORCHIANO - Come già preannunciato dall’amministrazione comunale di Vitorchiano, nei prossimi giorni si procederà a un ulteriore potenziamento dell’impianto pubblico di videosorveglianza, già perfettamente funzionante e performante, il quale verrà reso ancor più capillare sia nel centro che nelle frazioni di Paparano, Pallone e Sodarella.

«Le nuove infrastrutture – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – permetteranno tra l’altro di installare nuove telecamere che saranno sia di contesto, con ulteriori 14 punti di vista, sia finalizzate alla lettura ottica della targa dei veicoli, con ulteriori tre dispositivi. Saranno attivate in otto nuovi punti sensibili che non erano ancora coperti dal sistema di videosorveglianza centralizzato. Altri due siti già presidiati saranno invece potenziati con ulteriori dispositivi».

Questo è il risultato del finanziamento regionale la cui notizia era arrivata il 31 dicembre 2024 con specifica pubblicazione sul BURL della Regione Lazio. Il Comune di Vitorchiano è tra quelli finanziati dallo specifico bando “Sicurezza in Comune” al quale nel settembre 2024 aveva partecipato. «Il nostro progetto – precisa Cruciani – è risultato il quinto tra i 19 finanziati all’interno di 34 progetti ammissibili: l’ennesima dimostrazione della capacità progettuale di questa amministrazione e la bontà degli strumenti messi in campo dagli uffici». «Sistemi come questi – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – sono indubbiamente utili anche per contrastare e prevenire i reati comuni e gli atti di vandalismo. Tali installazioni aggiuntive saranno quindi possibili grazie sia al finanziamento della Regione, al cui bando la nostra amministrazione ha positivamente aderito ricevendo 20.000 euro, sia grazie al proprio impegno che si è concretizzato con ulteriori 24.000 euro del bilancio comunale. Un progetto per complessivi 44.000 euro che permetterà di dare seguito e concretezza a un preciso impegno preso con i cittadini in campagna elettorale». «L’obiettivo dell’intervento – conclude Cruciani – è potenziare il sistema di controllo avviato nel 2017, incrementato progressivamente nel corso degli anni con continue e progressive installazioni, rendendolo sempre più capillare sul territorio. L’intero impianto supererà gli 80 punti di vista e fornisce al contempo un utile strumento di lavoro alla Polizia Locale e alla stazione dei Carabinieri che ringraziamo per l’importante lavoro quotidiano svolto sulle nostre strade, a tutela della sicurezza di tutti, e la continua attenzione su tematiche così sensibili e importanti».

