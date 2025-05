MACCARESE - A Maccarese, nel tratto urbano di viale di Castel San Giorgio, sono in fase di completamento gli interventi di ripristino dell’ufficiosità idraulica del fiume Arrone. Questo progetto, coordinato dalla Regione Lazio, dal Comune di Fiumicino e dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord, mira a garantire la sicurezza idraulica del territorio e a valorizzare l’intero asse fluviale.

Questa sinergia tra enti locali e regionali ha permesso di affrontare efficacemente le problematiche legate alla gestione delle acque e alla manutenzione del fiume. La Regione Lazio ha fornito il supporto tecnico e finanziario necessario, mentre il Comune di Fiumicino ha coordinato le operazioni sul territorio. Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, invece, ha contribuito con la sua esperienza nella gestione delle risorse idriche e nella manutenzione dei corsi d'acqua.

Un passo avanti verso la valorizzazione del territorio: la valorizzazione dell'intero asse fluviale del fiume Arrone è un altro obiettivo importante di questo intervento. Il ripristino idraulico non solo migliora la sicurezza del territorio, ma contribuisce anche alla valorizzazione ambientale e paesaggistica dell'area. Un fiume ben mantenuto può diventare un elemento di attrattiva turistica e un luogo di aggregazione per la comunità locale. Inoltre, la tutela dell'asta del fiume Arrone è fondamentale per preservare la biodiversità e gli ecosistemi locali, garantendo un ambiente sano e sostenibile per le generazioni future.