S. MARINELLA – «Dopo l’episodio avvenuto nei pressi del ponte romano di via Roma, dove un uomo è stato trovato riverso in una pozza di sangue a seguito di una violenta lite tra senzatetto, non possiamo che esprimere profonda preoccupazione per la situazione di totale abbandono e degrado in cui versa la città».

Stefano Marino della lista civica “Io Amo Santa Marinella” porta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza.

«Da mesi chiediamo interventi immediati in materia di sicurezza e ordine pubblico - dice Marino - Abbiamo segnalato con post, comunicati e video la necessità di controlli costanti nelle aree più sensibili: il cementificio, il ponte romano, piazza Civitavecchia, via Fornacetta. Abbiamo chiesto più volte una presenza costante delle forze dell’ordine, un miglioramento dell’illuminazione pubblica e un piano coordinato per la sicurezza urbana. Tutto è rimasto lettera morta. Oggi ci troviamo davanti a un episodio gravissimo che, solo per un caso, non si è trasformato in tragedia. L’amministrazione comunale continua a minimizzare e a ignorare i segnali di allarme, come se la sicurezza fosse un fastidio e non una priorità».

«Santa Marinella - prosegue Stefano Marino - ha bisogno di una strategia vera, non di interventi estemporanei: controlli quotidiani nelle aree a rischio; collaborazione strutturata con le forze dell’ordine; illuminazione adeguata e videosorveglianza funzionante; interventi sociali mirati verso chi vive situazioni di marginalità. La sicurezza non è un tema di propaganda: è una questione di dignità e rispetto per i cittadini. Noi continueremo a denunciare, a segnalare e a pretendere risposte, finché Santa Marinella non sarà una città sicura, pulita e vivibile per tutti».

