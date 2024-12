I cittadini siano «gli occhi e le orecchie delle forze dell'ordine» contro gli incendi «devastanti per l'ambiente e le comunità locali» dopo che la provincia laziale è tornata a «vivere momenti di allerta» e di «emergenza». È l'appello lanciato dai carabinieri forestali di Viterbo dopo i vari incendi che hanno interessato il territorio. Roghi dietro ai quali «si nascondono atti dolosi di piromani che, con il loro comportamento irresponsabile, mettono a rischio la vita di persone, animali e la bellezza dei nostri paesaggi», ha sottolineato il comando invitando a segnalare «comportamenti sospetti, fumi o fiamme in luoghi non autorizzati». I militari consigliano anche cautela nell’utilizzo di pratiche agricole. Come nel caso dell’incendio nel Parco archeologico di Vulci dove il Nucleo carabinieri forestali di Tarquinia ha accertato che le fiamme sono divampate dall’utilizzo di una mietitrebbia: la collisione delle parti metalliche del macchinario con i materiali lapidei presenti nel terreno ha generato scintille, innescando un incendio che ha minacciato circa 30 ettari di vegetazione e terreni agricoli, ma ha anche lambito strutture turistiche del parco.

©RIPRODUZIONE RISERVATA