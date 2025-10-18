LADISPOLI – All’indomani del consiglio comunale infuocato per Forza Italia, gli strascichi restano. E, dopo la sfiducia di Marco Penge, consigliere comunale, verso Alessandra Feduzi, assessore a Politiche europee, Agricoltura e Sanità, la dose viene pure rincarata da un comunicato stampa del gruppo politico locale. Fi intanto ci ha tenuto a precisare che non esiste alcuna spaccatura interna. «Forza Italia di Ladispoli – puntualizza il segretario, Fabio Capuani - è un partito coeso ed unito che affronta le problematiche che interessano i cittadini e non insegue sussurri e grida. Ha la piena legittimazione dai vertici regionali del partito, ad iniziare dal senatore Claudio Fazzone che ringraziamo pubblicamente per la vicinanza ed il sostegno». Dunque nessun scontro con il governo di centrodestra. E poi il nocciolo della questione. «La sfiducia all’assessore Alessandra Feduzi, annunciata dal capogruppo Marco Penge in Consiglio comunale – prosegue Capuani - nasce proprio dalla volontà di essere coerenti con gli ideali di rinnovamento, servizio e collegialità che il partito si è dato. All’unanimità il direttivo ha scelto di prendere le distanze da un assessore che ha intrapreso una linea politica differente dalle idee progettuali del movimento. Questa scelta, per quanto dolorosa, è stata necessaria, così come riconsegnare al sindaco Grando le deleghe a Politiche Europee, Innovazione Tecnologica e Città Digitale, Agricoltura e Sanità. Sia chiaro che Forza Italia esce dalla Giunta comunale, ma non dalla maggioranza, rimanendo leale al voto degli elettori di centrodestra». Ora bisognerà capire cosa farà Alessandra Feduzi che al momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni. «La ringraziamo per aver condiviso con il nostro partito una parte del percorso amministrativo», conclude la nota.

