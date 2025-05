TOLFA - “L’Aps “La Rocca” fucina di iniziative, luogo di aggregazione e polo di forte attrazione a Tolfa”. Ad esprimersi così la presidente dell’Aps La Rocca, Daniela Cedrani, la quale traccia un bilancio altamente positivo dell’attività dell’associazione. “Come vuole la legge il nostro Centro Anziani è diventata una associazione di promozione sociale, però ci occupiamo sempre della terza età e degli anziani del nostro paese”. La presidente Cedrani evidenzia anche che l’aps La Rocca “Collabora col Comune e le associazioni varie. La nostra sede è in un’ottima posizione e ci dà la possibilità di avere contatto un po’ con tutti. Chi deve fare una riunione o un incontro, o un percorso sanitario informativo ci chiede collaborazione e noi siamo disponibili e aperti a tutti. La nostra volontà è di collaborare con tutti i cittadini, perché vogliamo essere al servizio degli altri.

Noi abbiamo già avuto l’incarico quando c’era il sindaco Luigi Landi nel 2018/19 perché il centro era arrivato proprio al lumicino: c’erano solo 47 iscritti, mentre noi adesso ne contiamo quasi 400. Siamo un punto di riferimento per Tolfa, ma anche per per il territorio: abbiamo soci che si scrivono anche da Roma e partecipano alle nostre iniziative. Promuoviamo i soggiorni, tante iniziative culturali, incontri sanitari e appuntamenti un po’ tutto tondo. Tutto ciò che ci viene proposto e che possiamo cogliere al volo noi lo facciamo”. Il mandato dell’’attuale presidente e del direttivo sta per scadere e a a giugno ci sarà il rinnovo delle cariche. “Il nostro primo mandato è terminato e in vista delle elezioni abbiamo fatto l’assemblea dei soci pochi giorni e, ora, siamo pronti per il rinnovo delle cariche. Ma le attività non si fermano. Partiremo fra poco per una tre giorni in costiera amalfitana; poi faremo un bel soggiorno al mare in Sardegna. un altro in montagna e un altro ancora all’Isola d’Elba. Siamo parecchio girandolone. Manon siamo promotori solo di soggiorni, ma ci piace anche dar vita a incontri culturali: parte infatti in contemporanea la nostra panchina letteraria dove una volta a settimana si avvicenderà un uno storico locale e un amante dell’ambiente. Abbiamo già ospitato e lo faremo ancora qualche giovane che ha scritto libri su Tolfa. Tutti i giovedì quindi, nella Villa Comunale e nell’area della panchina realizzata da Riccardo Pasquini, noi diamo vita ad appuntamenti letterari. Nell’ultimo anno abbiamo avviato anche un progetto di “Rapporto Intergenerazionale” e abbiamo coinvolto anche i bambini. Abbiamo fatto la festa per la Befana preparando i dolci con la collaborazione dello chef Antonio Morra. I nostri bambini hanno lavorato insieme ai nonni preparando i dolci sia per la Befana, che per carnevale. Ora vogliamo farne una all’aperto e si preparerà qualche cibo tradizionale. Sempre nell’ambito del progetto intergenerazionale si è svolto il progetto di “Alfabetizzazione digitale” in collaborazione con il Comune e Wind Tre”.

In questi giorni la sede dell’Aps La Rocca è pieno di fiori e piante perché la presidente Cedrani e gli altri membri del direttivo le stanno distribuendo ai cittadini che parteciperanno al concorso della “Via più bella”. La Cedrani poi conclude: “Noi a Tolfa facciamo due edizioni della Via più bella: una d’inverno con le luci e una d’estate con i fiori. L’iniziativa la gestiamo noi in collaborazione con il Comune”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA