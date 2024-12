S. MARINELLA – “Il tempismo con il quale la minoranza interviene sulla Passeggiata a Mare è davvero incredibile. Sono venti anni che la terrazza viene definita in parte inagibile, tanto che da moltissimo tempo ormai viene puntellata”. Questo il primo commento del sindaco Tidei, in risposta all’incontro tenuto dalle minoranze sul tema della Passeggiata. “Ma è ancor più stupefacente che, nel richiedere una convocazione urgente del consiglio comunale – continua il sindaco - le minoranze citano una perizia del 2017, quando alla guida di Santa Marinella c’era l’ex sindaco Bacheca. Forse lo stesso capogruppo di centro destra Fiorelli, voleva dimostrare che la passata amministrazione non ha fatto nulla per risolvere questa problematica pur essendone ben a conoscenza? Se fosse ci è riuscito perfettamente. Al contrario, dal nostro insediamento, nonostante il dissesto finanziario ereditato, ci siamo subito attivati. Ricordo che per intervenire abbiamo chiesto per ben due volte al Ministero un contributo per accedere ai fondi per la rigenerazione urbana. Contributo che non è stato mai erogato. Abbiamo a questo punto, deciso di avviare un project financing ma il progetto di restyling e messa in sicurezza che ci è stato presentato dall’impresa non ha riscosso il nostro consenso e come è evidente nemmeno quello dalla stessa minoranza. A seguito di incontri tra i tecnici lo abbiamo rigettato perché, peraltro, non eravamo concordi sul fatto che per creare una rampa d’accesso all’arenile sottostante ad uso delle persone diversamente abili, venisse, mi si passi il termine, sventrata la terrazza. Per questo motivo, la Giunta, ha approvato una delibera con la quale si prevede la sola installazione di un ascensore che renderà lo stabilimento Perla del Tirreno perfettamente agibile e preserverà, come ho avuto già modo di dire, l’integrità architettonica della Passeggiata a Mare. Adesso, con il nuovo progetto del promoter, volto a mettere in sicurezza la struttura, si potranno subito avviare i lavori di consolidamento, al termine dei quali, la Passeggiata, sarà completamente agibile. Ci saranno grandi spazi per godere della terrazza, ma sarà riqualificata l’intera struttura balneare che, grazie al projetc financing, permetterà di restituire alla città un luogo simbolo che sarà sicuramente più attrattivo e offrirà con maggiori servizi per i bagnanti. Resta comunque lo sconcerto per la richiesta di una convocazione di un consiglio comunale straordinario, quando il problema della tenuta strutturale della Passeggiata divenne prioritario proprio ai tempi in cui governava la passata amministrazione del sindaco Bacheca, che nulla fece per risolverlo”. “Noi che ci siamo sempre attivati e ora siamo giunti alle battute finali – conclude Tidei - ovvero all’imminente messa in sicurezza e alla garanzia di accessibilità all’arenile sottostante, da sempre negata, non avremo nessun problema a confrontarci in aula poiché, anche questo è innegabile, siamo stati gli unici in venti anni ad affrontare, con serietà e determinazione, questa vicenda. I lavori di messa in sicurezza dovranno, pertanto, essere attuati con massima celerità e ne chiederemo l’avvio prima dell’inizio della stagione balneare”.

