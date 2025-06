LADISPOLI - Si scagliano contro l’Atm dell’ufficio postale di via Lazio e lo distruggono. Vandali in azione la scorsa notte a Ladispoli. A farne la scoperta i tanti utenti che ieri mattina si sono recati allo sportello per prelevare denaro. Bancomat fuori servizio, con il monitor andato completamente in frantumi. Dal canto suo Poste Italiane si è subito ativata per avviare « tutte le azioni necessarie al ripristino dell’operatività dello sportello e già lunedì 30 giugno è stato pianificato l’intervento tecnico sul dispositivo». «Poste Italiane intende inoltre rassicurare i cittadini che l’Atm Postamat tornerà a essere disponibile in tempi compatibili con l’entità del guasto e con il reperimento delle parti necessarie alla riparazione dello stesso». «Per eventuali operazioni - proseguono ancora nella nota da Poste Italiane - sarà possibile fare riferimento al limitrofo ufficio postale di via Mario Sironi dotato di Atm Postamat, in funzione sette giorni su sette, per prelevare denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti».

Sulla vicenda è stata ovviamente sporta denuncia alle forze dell’ordine per cercare di risalire ai colpevoli.

