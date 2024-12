LADISPOLI - Immobilizzato e arrestato dagli agenti della polizia di stato. A dare in escandescenza sabato pomeriggio un uomo di 50 anni residente nella città balneare. L'uomo si sarebbe scagliato contro il presidio della Polizia di Stato durante la tre giorni della sagra del carciofo. Prima gli insulti e poi i fatti. Il 50enne ha assalito l'ufficio mobile degli agenti tra piazza dei Caduti e piazza Rossellini. Gli agenti sono riusciti a gestire la situazione immobilizzando e arrestando l'uomo che ora dovrà rispondere di diversi reati tra cui resistenza a pubblico ufficiale. Sempre il 50enne due anni fa era stato fermato dalla polizia per essersi denudato in spiaggia, sul lungomare Regina Elena.

Tornando alla Sagra del carciofo, i poliziotti del commissariato di via Vilnius, sotto la guida del dirigente e vicequestore Paolo Delli Colli hanno sedato il parapiglia esploso tra alcuni ubriachi in piazza dei sapori. Un senzatetto, a quanto pare, sarebbe stato accerchiato da alcuni giovani che hanno iniziato a picchiarlo. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.