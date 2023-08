CIVITAVECCHIA – Ancora un incidente e ancora un’auto ribaltata. Dopo Tarquinia e Santa Marinella, i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa mattina attorno alle 10.30 a Civitavecchia, in via Pertini.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia locale e del commissariato di Polizia, un diciannovenne ha perso il controllo della propria auto, colpendo il marciapiede, poi il guard-rail e finendo la corsa al bordo della strada, con l’auto ribaltata. I Vigili del fuoco, una volta intervenuti, hanno messo in sicurezza l’area. Il ragazzo, apparentemente illeso, è stato comunque affidato alle cure del personale sanitario del 118 intervenuto.