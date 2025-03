ALLUMIERE – Un uomo di circa cinquanta anni ha perso l'orientamento durante una passeggiata nella zona di Monte Pietroso, ad Allumiere, non riuscendo più a ritrovare la via del ritorno a casa. Subito lanciato l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia con l'equipaggio della 17A ed hanno cominciato le ricerche, avvalendosi delle tecniche di topografia applicata al soccorso, in quanto il territorio impervio di macchia mediterranea, rendeva difficoltosa ogni altra forma di ricerca.

Ha partecipato alle ricerche anche il capo sede della Bonifazi, libero dal servizio, coadiuvando il lavoro del capo posto. Sul posto sono giunti anche i Saf, soccorsi speleo alpino fluviali, ipotizzando la caduta del malcapitato in qualche dirupo.

Dopo una lunga ricerca, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono riusciti a ritrovare l'uomo e lo hanno affidato sanitari del 118. Presenti anche i carabinieri e i volontari della Protezione civile di Allumiere.

Le condizioni di salute dell’uomo sono apparse buone, era soltanto stremato per il lungo cammino ed il freddo subito.

