MONTALTO - «I cittadini hanno il diritto di essere informati in modo chiaro, completo e senza omissioni». Daniela Scatolini, presidente provinciale Udc per Viterbo e coordinatrice Udc per Montalto di Castro e Pescia Romana chiede a gran voce trasparenza sui temi che riguardano il territorio. «Troppo spesso assistiamo a rimpalli di responsabilità e dichiarazioni vaghe che generano confusione, alimentano polemiche sterili e impediscono di affrontare concretamente i problemi - dice Daniela Scatolini - È ora di cambiare rotta. La comunità deve avere accesso a informazioni ufficiali, con dati chiari e verificabili. Per questo, ritengo fondamentale adottare strumenti di comunicazione efficaci, come: affissioni nei punti strategici di Montalto di Castro e Pescia Romana, per garantire una diffusione capillare delle informazioni. Incontri pubblici, con documenti alla mano, per permettere ai cittadini di conoscere la realtà dei fatti e partecipare in modo consapevole. Solo così si possono evitare speculazioni e strumentalizzazioni e restituire alla comunità la trasparenza che merita. Il dialogo, la collaborazione e il senso di responsabilità devono essere alla base dell’azione politica e amministrativa, sempre nell’interesse collettivo. Il bene comune non si tutela con le polemiche, ma con fatti concreti e un’informazione chiara e accessibile a tutti». «Per questo - conclude la Scatolini - è fondamentale aprire un dialogo con chi amministra e con le forze politiche, affinché si lavori insieme per risolvere le problematiche che pesano sulla comunità. Conoscendomi darò tutta la mia disponibilità personale e politica per costruire rapporti di condivisione e collaborazione con qualsiasi forma di associazionismo, personale e progettuale con e per una politica migliore».