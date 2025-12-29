CERVETERI - La variazione di bilancio passata in aula dopo l’ennesimo tentativo. Nel precedente consiglio erano stati 12 i voti della maggioranza, contro i 12 dell’opposizione. Così è servita un’altra massima assise cittadina per riuscire nell’intento di arrivare a meta su uno degli argomenti più importanti trattandosi di una manovra delicata. In realtà tutto questo nasconde, nemmeno troppo velatamente, la crisi politica che ormai da mesi ha travolto la giunta Gubetti con numeri risicati per poter governare con serenità. Ma in consiglio oggi c’è stato anche un avvicendamento. Si è dimessa da consigliere comunale Linda Ferretti (Pd) per arruolarsi come nuovo direttore generale della Multiservizi Caerite. La selezione si è conclusa a seguito del bando pubblico pubblicato lo scorso novembre, al termine dell’iter previsto per l’individuazione della figura apicale della società partecipata. Nel nuovo assetto organizzativo andrà ad affiancare l’amministratore unico Alessio Pascucci. Ferretti è stata sostituita in aula da Arianna Pietrolati.