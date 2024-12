LADISPOLI – Sono ore di angoscia per i familiari di Matteo Amoroso, l’uomo che ha fatto perdere le sue tracce ormai da due giorni. Sono stati i suoi familiari, di Ladispoli, a lanciare l’allarme sui social e presentando anche una denuncia alla caserma dei carabinieri. «Si è allontanato con un autobus Cotral il 17 dicembre alle 6 – scrivono i parenti – è sceso a Cornelia alle 6.45 e cercava un bus di ritorno verso casa. Soffre di una lieve forma di demenza senile ma conosce il suo nome e cognome. In queste ore è stato segnalato a Civitavecchia zona Tramontana e camminava verso Tolfa e Allumiere». Per segnalazioni Francesca: 380.6864544 o Ornella: 351.630822