LADISPOLI – Circa 450mila euro entro il 2024, Poi più di 2 milioni di euro saranno messi nel piatto il prossimo anno per riqualificare alcune strade della città. Il piano contro le buche partirà oggi, quando in consiglio comunale verrà votata una variazione al bilancio. «Sarà l’occasione – anticipa l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Pierini – per destinare circa 450mila euro al rifacimento di alcune strade importanti. Contiamo, ad esempio, di mandare a gara il restyling di via del Porto che verrà interamente rinnovata. È una zona limitrofa alle sponde del torrente Sanguinara che necessita di un cantiere ben strutturato. Con quell’importo riusciremo anche a riqualificare altre arterie del quartiere». Sempre in queste settimana partiranno i lavori in piazza Odescalchi. La piccola area verde di Caere Vetus, a pochi passi dal lungomare nord di via Marco Polo, sarà trasformata in parcheggi per le auto, circa una quarantina. Un’iniziativa a dire il vero contestata da alcuni comitati e associazioni a tutela degli alberi. Ma è nel 2025 che l’amministrazione comunale avvierà i cantieri più importanti accendendo un mutuo per eliminare le voragini sull’asfalto. «In totale – parla sempre Marco Pierini – saranno quasi 3 milioni di euro che prenderemo tramite un mutuo per risistemare le zone centrali, i marciapiedi, su richiesta di molti cittadini e poi ci concentreremo nella parte del quartiere Campo Sportivo. È un impegno di spesa importante ma direi che entro un anno e mezzo una buona parte della città sarà coperta dal finanziamento».. Numerose vie sono alle prese con crateri e marciapiedi dissestati che impediscono anche ai portatori di handicap di muoversi liberamente.

SOS IN PERIFERIA

Reclamano un piano antibuche i residenti delle frazioni agricole come Monteroni, Boietto e Olmetto ma al momento non è previsto l’arrivo di ruspe e operai nelle campagne un po' troppo isolate e falcidiate dalle voragini che mettono a dura prova la pazienza dei conducenti di auto e moto.

