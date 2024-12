CIVITAVECCHIA – I nomadi sono tornati ad accamparsi nel piazzale della chiesa di Pantano, ma l’amministrazione comunale oggi ha provveduto allo sgombero, programmando anche un lavoro di pulizia dei numerosi rifiuti lasciati in abbandono nell’area.

«I nomadi hanno scelto, ancora una volta, il piazzale della chiesa di Pantano come luogo di accampamento - la denuncia di Alessandro Scotto di Civitavecchia 2000 - Questo fenomeno ha portato, purtroppo, a un aumento significativo dell’immondizia e a una manifesta mancanza di rispetto per il luogo sacro, che rappresenta un importante punto di riferimento spirituale e culturale per la nostra comunità».

«Dopo numerose segnalazioni, l’amministrazione ha agito con determinazione - commenta Scotto - mostrando come anche la domenica possa essere un giorno di lavoro e di dedizione al bene comune. Ma l’impegno dell’amministrazione non si ferma qui: è già stata programmata una pulizia a tappeto dell’area per raccogliere tutti i rifiuti lasciati dai nomadi, al fine di ripristinare il decoro e la pulizia del luogo. Questa azione dimostra ancora una volta la volontà di garantire un ambiente sano e accogliente per tutti i cittadini, senza lasciare nulla al caso. Un sincero ringraziamento va a tutto il team dell’amministrazione comunale, che anche durante i giorni festivi non esita a rimboccarsi le maniche per risolvere i problemi della nostra città. Questo intervento è la prova tangibile di una politica sana e trasparente, basata sull’ascolto attivo delle esigenze della comunità, e soprattutto di un’amministrazione che opera con serietà, professionalità e grande senso di responsabilità. È importante sottolineare quanto sia raro e prezioso avere un’amministrazione che risponde con rapidità ed efficienza, persino nei momenti in cui altri potrebbero scegliere di rimandare. Questo è il segno di una politica di vicinanza ai cittadini, di una città che non si ferma mai. Spiace constatare, tuttavia, che vi siano persone che tentano di strumentalizzare vicende come quella del piazzale della chiesa di Pantano, cercando di spostarle sul piano politico. Ma ciò che realmente conta sono i fatti, e non le sterili polemiche. E questa amministrazione, di fatti concreti, ne sta portando avanti molti, dimostrando giorno dopo giorno un impegno costante e innegabile per il miglioramento della nostra comunità».

©riproduzione riservata