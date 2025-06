ALLUMIERE - Venerdì 20 giugno 2025, il Piazzale Cesare Moroni si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto, dove l’arte della danza ha incontrato la passione, l’impegno e l’energia di decine di allieve della scuola Dance World, diretta da Gabriella Moroni. Un saggio-spettacolo di fine anno che ha superato le aspettative, regalando al numeroso pubblico una serata indimenticabile, ricca di talento, colori e commozione. A calcare la scena, le allieve di ogni età, impegnate in coreografie che hanno spaziato dal classico all’hip hop, dal modern al contemporaneo, fino alla video dance. Una varietà stilistica che non è frutto del caso, ma il risultato di una precisa visione didattica. “Alla Dance World – afferma la direttrice Gabriella Moroni – crediamo in una formazione completa: ogni allieva studia quotidianamente tutti gli stili per acquisire versatilità, consapevolezza del corpo e maturità artistica”. Ad accompagnare le ragazze in questo percorso, un team di insegnanti altamente qualificato: Gabriella Moroni, Dorella Leoni, Alessandra Fiore e Sofia Franceschini hanno firmato le coreografie presentate in scena. Un contributo speciale è arrivato anche dalle insegnanti del corso Gioco Danza – Giorgia Galletti, Domitilla Dionori e Martina Buzzi – che con il loro approccio innovativo alla psicomotricità hanno coinvolto anche i più piccoli. Il progetto, rivolto ai bambini a partire dai due anni, si fonda sul movimento libero e sul gioco come forma primaria di espressione: “All’inizio c’era solo un desiderio: creare uno spazio a misura di bambino, dove i più piccoli potessero sentirsi liberi di esplorare, crescere e danzare senza giudizio”, raccontano le insegnanti. Lo spettacolo si è aperto sulle note solenni del celebre brano Palladio, avvolgendo il pubblico in un’atmosfera intensa e suggestiva. Di scena in scena, il viaggio coreografico ha toccato i temi più diversi, accompagnato da un’accurata selezione musicale che ha incluso cantautori italiani e internazionali, brani pop contemporanei e un emozionante tributo al genio di Bob Fosse, intitolato Fosse’s World. Il gran finale, sulle note allegre e coinvolgenti di Anema e core, ha visto il palco esplodere in un tripudio di colori, emozioni e sorrisi. Applausi calorosi hanno scandito ogni esibizione, premiando l’impegno delle ballerine e il lavoro instancabile delle insegnanti, che si sono viste circondate dall’affetto del pubblico e dai complimenti di genitori e spettatori. Profondo il momento del saluto, affidato alle parole di Dorella Leoni, che ha commosso il pubblico con un pensiero sentito: “La danza è molto più di un’arte. È un linguaggio universale che ci permette di esprimere emozioni profonde, di condividere sogni, di superare ogni ostacolo. Questa sera ho visto la forza dei sogni che si realizzano con sudore, fatica e amore”. Anche Gabriella Moroni ha voluto sottolineare il valore del lavoro collettivo e il significato di portare avanti una scuola di danza in un piccolo paese come Allumiere: “Nonostante le difficoltà e le poche nascite, la Dance World continua il suo percorso con forza e determinazione. Un grazie speciale va a Dorella, allieva di ieri e insegnante di oggi, esempio di dedizione e passione”. Le insegnanti hanno voluto evidenziare come il cuore pulsante della scuola sia lo spirito di squadra: un gruppo affiatato, dove si coltivano fiducia, stima e amicizia, elementi fondamentali per far crescere le allieve in un ambiente sereno e stimolante. “Quest’anno – aggiunge l’insegnante Dorella Leoni – sento di dover dire un grazie immenso alle bambine e alle ragazze che mi sono state vicine e mi hanno aiutata nell’organizzazione. Un ringraziamento particolare va alla DW Company, per l’impegno e l’affetto che mi hanno dimostrato nei momenti più difficili”. Immancabili i ringraziamenti alla Contrada S. Antonio, che ospita ogni anno l’evento, ai fonici, ai tecnici di Lake Service e ai fotografi di Stormage Production, che hanno immortalato i momenti più intensi della serata. Un sentito grazie è andato infine alle famiglie, che con pazienza e passione accompagnano le giovani danzatrici lungo tutto il percorso, rendendosi parte attiva di questa meravigliosa avventura. Tra coriandoli, abbracci e occhi lucidi, il saggio 2025 si è concluso lasciando nell’aria un senso di gratitudine e speranza. L’appuntamento è già fissato: il prossimo Saggio Spettacolo si terrà il 12 agosto 2025, in Piazza della Repubblica ad Allumiere. Sarà, ancora una volta, una festa della danza e della bellezza.

