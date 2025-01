FIUMICINO – Una discarica abusiva, un’ autofficina clandestina e rifiuti pericolosi interrati, sono stati scoperti dalla Polizia locale di Fiumicino durante un’importante operazione di Polizia giudiziaria. L’intervento, coordinato dal I° dirigente della Polizia locale, Daniela Carola, ha coinvolto il nucleo Rois (Reparto operativo intersettoriale speciale) per procedere allo sgombero di un’area di circa 10.000 m², ad alto tasso di criminalità, occupata da un insediamento rom abusivo. L’area era teatro di gravi attività illecite: rifiuti di vario genere venivano sotterrati, veicoli abbandonati contribuivano a inquinare il sottosuolo e i servizi di luce e acqua erano collegati abusivamente. I nuclei familiari vivevano in condizioni precarie all’interno di una roulotte. “Durante l’operazione, è stato sequestrato un capannone adibito a officina meccanica illegale, al cui interno sono stati rinvenuti numerosi pezzi di auto di dubbia provenienza. Il proprietario della struttura non è stato in grado di giustificare la presenza dei materiali e due persone sono state denunciate - sottolinea la comandante Carola. - Abbiamo posto sotto sequestro anche un autocarro utilizzato per il trasporto irregolare di rifiuti, avviando ulteriori indagini per risalire alla provenienza dei componenti automobilistici. Un importante passo in avanti nella lotta contro l'illegalità e la criminalità ambientale sul nostro territorio. La nostra azione non si ferma qui. Continueremo a monitorare il territorio per garantire che la legalità sia rispettata, punendo con fermezza chi mette a rischio la sicurezza e il benessere dei cittadini. Ringrazio il personale del corpo e il nucleo Rois per l’impegno e la professionalità dimostrata».

