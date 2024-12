FIUMICINO - Un’importante operazione ès tata svolta dalla Guardia di Finanza a Fiumicino. I militari della Sezione Operativa Navale di Roma hanno infatti eseguito un’ispezione all’interno di un’area privata, adibita a deposito abusivo di un notevole quantitativo di veicoli fuori uso costituenti rifiuti speciali pericolosi. Gli stessi veicoli risultavano stoccati da tempo senza le cautele previste dalla normativa vigente in materia. Il deposito abusivo realizzato su di un’area di circa 4.000 mq. è stato sequestrato ed il titolare denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia.

Non è finita qui. Le Fiamme Gialle Aeronavali di Civitavecchia, in collaborazione con la Sezione Pratica di Mare hanno individuato, nel comune di Fondi, un’area di circa 4500 mq destinata a rimessaggio di natanti da diporto totalmente priva di qualsiasi titolo autorizzativo con annesso pontile galleggiante adibito ad ormeggio anch’esso privo della concessione demaniale. Nella stessa area era presente anche una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi tra i quali pneumatici, fusti di olio ed acidi esausti scafi e carcasse di autoveicoli in totale stato di abbandono con elevata pericolosità di inquinamento delle falde acquifere.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.