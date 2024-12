CIVITAVECCHIA – Anche a Civitavecchia arriva “Sentinelle del mare” per tutelare il mare e la biodiversità. Il progetto, ideato dall'Università di Bologna e sostenuto da Confcommercio, coinvolge cittadini e turisti nel monitoraggio della biodiversità marina attraverso una scheda di rilevamento semplice da usare. Questa iniziativa di Citizen Science, attiva dal 1999, mira a tutelare le specie del Mediterraneo raccogliendo dati preziosi per identificare le minacce alla biodiversità marina e migliorare la salute degli oceani.

Se ne è parlato ieri presso la Biblioteca del Forte Michelangelo dove è stata presentata la tappa cittadina, dal primo al quindici agosto, dell'iniziativa che vedrà diverse attività. Il progetto è patrocinato dal comune Di Civitavecchia e vede la collaborazione di Capitaneria di Porto, Fondazione Cariciv, Mare Nostrum 2000 e Pro Loco Civitavecchia.

Come ha ricordato il direttore marittimo del Lazio Michele Castaldo la Guardia costiera è impegnata in prima linea nella tutela del mare e della biodiversità, basti pensare che grazie alla sorveglianza su mare e anche in cielo grazie a moderni droni ad esempio nel 2022 sono stati “beccati” 1331 illeciti ed effettuati 280 sequestri.

Il vicepresidente della Confcommercio Litorale nord Cristiano Avol io ha moderato i lavori, ringraziando tutti i presenti. Per il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco «stiamo distruggendo il mare», ed è necessario che cittadini e istituzioni si muovano insieme, sensibilizzando anche i più piccoli per creare generazioni consapevoli. La presidente della Pro Loco locale Maria Cristina Ciaffi ha parlato dell’iniziativa “I piatti cantano” che sarà realizzato presso il ristorante Dolce & Salato.

L’assessore al Commercio Enzo D’Antò ha assicurato l’appoggio dell’amministrazione mentre Romolo Guasco, presidente Confcommercio Roma, ha sottolineato come spesso la costa del litorale laziale sia sconosciuta ai più, nonostante la sua vastità e ribadita la necessità di investire sulle infrastrutture - ad esempio i depuratori - che possano continuare a garantire la qualità attuale delle acque perché turismo e sostenibilità vanno di pari passo come sottolineato anche da Flavia Maria Coccia esperta sistemi turismo, e da Alberto Corti, responsabile nazionale settore turismo Confcommercio.

Perché i cittadini vogliono un turismo sostenibile, come dimostrato dai dati, e fanno caso alla sensibilità delle imprese nei confronti dell’ambiente. Lungo le spiagge sarà presente Sofia Corsetti, biologa dell'Università di Bologna, che svolgerà attività di monitoraggio insieme ai bagnanti, ai bambini o a chiunque vuole diventare una Sentinella del Mare.

Grazie alla collaborazione con i cittadini in questi anni sono stati effettuati quasi 28mila rilevamenti, l’equivalente di 55 anni di lavoro per un ricercatore quindi ben venga la collaborazione. L'obiettivo è quello di avere sempre più aree con indici di qualità ambientale alta, per tutelare e salvaguardare la bellezza dei nostri mari.

