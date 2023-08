Al via “Selfie in Saffi”, l’iniziativa organizzata dai commercianti di via Saffi su Instagram.

«Selfie in Saffi è la prima di una serie di piccole e grandi iniziative che coinvolgeranno via Saffi nei prossimi mesi – spiega Claudia Di Mario, scultrice di via Saffi -. Questa in particolare è organizzata grazie alla sinergia di diversi commercianti e realtà operanti in quella che possiamo, senza ombra di dubbio, definire una delle vie più belle di Viterbo». «Gli angoli e i negozi dell’importante via del nostro centro storico in vetrina su Instagram grazie all’idea dei commercianti di via Saffi – sottolinea la sindaca Chiara Frontini -. Un’idea semplice e una forma di promozione efficace, a costo zero, che sono certa sarà apprezzata da tutti coloro che sceglieranno di immortalare un angolo, un negozio della storica via del nostro centro storico». E ora alcune informazioni pratiche su come partecipare. La pagina Instagram si chiama a_spasso_per_via_saffi. Va scattata una foto o un selfie su via Saffi. Lo scatto va poi pubblicato su Instagram taggando la pagina (a_spasso_per_via_saffi).

Chi avrà ottenuto più like entro il 30 agosto riceverà un regalo messo a disposizione dai commercianti di via Saffi. Chi vorrà, potrà partecipare con più scatti. I regali sono diversi e verranno presentati sulla pagina Instagram nei prossimi giorni.

