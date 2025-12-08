ALLUMIERE - Ad Allumiere torna al centro del dibattito pubblico il tema dei 600mila euro destinati alla Cavaccia. "Il consigliere comunale Braccini ha nuovamente annunciato il finanziamento con toni positivi, ma molti cittadini ricordano che una comunicazione simile era già stata diffusa circa un anno fa, proprio alla vigilia di Natale. Nel frattempo, però, lo stato dell’impianto sportivo non sembra aver registrato miglioramenti evidenti - scrivono dal Pd e da Insieme per Allumiere - tra gli elementi che più colpiscono chi frequenta il campo c’è la tettoia della tribuna, ancora deteriorata. La rimozione della guaina protettiva eseguita mesi fa non è stata seguita da un intervento di ripristino, lasciando la struttura esposta alle piogge e al tempo. Una situazione che alimenta interrogativi sulla gestione della manutenzione e sulle tempistiche dei lavori previsti. È comprensibile che i cittadini chiedano chiarezza. Quando si annunciano risorse importanti, ci si aspetta un cronoprogramma, aggiornamenti sui passaggi amministrativi e, soprattutto, l’avvio dei cantieri. In assenza di tutto questo, cresce la sensazione che gli annunci restino sospesi e che la distanza tra comunicazione e risultati concreti diventi sempre più evidente". Nel dibattito pubblico si inserisce anche un altro tema: quello dei lavori su alcune strade del territorio. Secondo il PD di Allumiere e Insieme per Allumiere, sarebbe "Fuorviante attribuirli alla programmazione comunale, poiché deriverebbero da interventi legati alle reti di Acea e della fibra ottica. Il punto sollevato è quello della corretta informazione e della trasparenza sul ruolo dei diversi soggetti coinvolti. Gli impianti sportivi sono luoghi centrali per una comunità, luoghi di socialità, educazione e identità. Per questo, più che parole, servono progetti, cantieri e soluzioni. I cittadini, oggi, chiedono semplicemente di sapere quando quei 600mila euro annunciati potranno trasformarsi in lavori reali e visibili. Una risposta chiara aiuterebbe a dissipare dubbi e a restituire fiducia nel percorso amministrativo".

