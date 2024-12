SANTA MARINERLLA – Per il commissario del circolo cittadino della Lega Giuseppe Maddaloni, lo stato in cui versa la segnaletica orizzontale è inaccettabile.

“In particolare – dice Maddaloni – la situazione delle strisce pedonali e l’illuminazione pubblica in molte zone della città, rappresentano una questione di sicurezza pubblica. A Santa Marinella e Santa Severa, nonostante il tempo trascorso e le innumerevoli segnalazioni, la vernice per le strisce pedonali continua a mancare. La maggior parte della segnaletica orizzontale è sbiadita o addirittura inesistente, mettendo a rischio la sicurezza di residenti e visitatori. Riteniamo che l'attuale amministrazione debba essere ritenuta responsabile nel caso in cui si verifichino disgrazie a causa di questa negligenza».

«Le strisce pedonali non sono semplici dettagli estetici, ma rappresentano un elemento cruciale per la sicurezza pubblica. - afferma - Queste marcano di garanzia per attraversamenti sicuri, specialmente nelle zone ad alta densità di traffico veicolare. Altro problema è la scarsa illuminazione pubblica che non possiamo ignorare. In molte zone della nostra città, le strade e i marciapiedi sono insufficientemente illuminati durante le ore notturne, creando situazioni di pericolo. L’illuminazione pubblica non è solo una questione di comfort visivo, ma anche di sicurezza”. “Strade buie – conclude Maddaloni - possono nascondere ostacoli, rendere difficile l’orientamento e aumentare il rischio di incidenti. Inoltre, una buona illuminazione è essenziale per scoraggiare atti criminali e migliorare la percezione di sicurezza. È necessario investire nella manutenzione e nell’aggiornamento delle luci stradali esistenti, nonché considerare l’installazione di nuove luci in aree critiche”.

