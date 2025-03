FIUMICINO - Un traguardo importante che merita una grand festa: Sebastiano, cittadino di Fiumicino ha festeggiato il suo compleano spegnendo 100 candeline.

E per lui c’è stata una cerimonia durante la quale Sebastiano ha ricevuto la targa del Comune di Fiumicino, che gli è stata consegnata dal consigliere Alessandro De Vincentis.

La vita di Sebastiano è stata piena di soddisfazioni ma anche di duro lavoro: nato in un piccolissimo paese della Sardegna il 25 gennaio 1925,

Sebastiano lasciò la scuola dalla seconda elementaree fare il pastorello. Poi diventa marinaio e si sposa nel 1949, matrimonio dal quale ha avuto 8 figli. Nel 1958 parte per il Belgio per trovare lavoro in miniera.

Ma per problemi di salute torna in Sardegna. Poi su consiglio di un fratello arriva a Fiumicino dove stanno costruendo l’aeroporto e c’è bisogno di manodopera. Nel 1962 si trasferisce a Pesce Luna con tutta la famiglia. Oggi Sebastiano è circondato dai suoi 11 nipoti e 9 pronipoti.