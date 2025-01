SANTA MARINELLA – “Sulla navetta scuolabus per gli alunni del plesso Centro c’è un silenzio assordante dell’amministrazione comunale. A cinque giorni dal ritorno degli alunni a scuola, c’è ancora silenzio da parte del sindaco e dell’assessore all’istruzione, circa il servizio di scuolabus navetta per gli alunni della Centro”.

A dirlo è il Centro Studi Aurhelio. “Dopo le parole del Sindaco, in cui parlava di qualche mese di disagio per i lavori di ristrutturazione e della istituzione del bus navetta per gli alunni trasferiti, nonostante le molteplici sollecitazioni, non fornisce alcuna risposta. Come di consueto, nonostante gli appelli di forze politiche, genitori, rappresentanti della scuola e comuni cittadini, il sindaco e i suoi collaboratori differiscono risposte chiare ad un disagio che già le famiglie stanno vivendo. A metà agosto, stigmatizzammo l’idea di far partire i lavori così tardi. In più, nel comunicato del sindaco, non vi era accenno al fatto che il servizio si sarebbe interrotto a dicembre. Risulta difficile comprendere come il sindaco non consideri minimamente quelle famiglie che hanno scelto la scuola centro per i propri figli, in ragione del fatto che evidentemente non possono o non dispongono di soluzioni alternative. Non tutti possiedono una macchina e non tutti possono permettersi le tariffe del pulmino. Occorre una risposta risolutiva immediata, soprattutto per la serenità delle famiglie”.

