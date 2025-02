ALLUMIERE - Ad Allumiere opposizione di nuovo sul piede di guerra. Il gruppo consigliere del Partito democratico di Allumiere, composto da Nicol Frezza e Enrico Fracassa, insieme a tutto il gruppo politico collinare questa volta mette in evidenza il problema del servizio di trasporto pubblico degli alunni.

«Alcuni mesi fa, come opposizione, avevamo pubblicamente denunciato l’aumento del costo del servizio scuolabus, che ha visto quasi 50€ in più rispetto alla tariffa degli anni passati - scrivono i consiglieri Nicol Frezza ed Enrico Fracassa e tutto il Partito Democratico - a ciò si è aggiunta la scelta di privatizzare il servizio, con molte nostre perplessità che, purtroppo, sono rimaste inascoltate.

E come volevasi dimostrare non vediamo miglioramenti, anzi. Ci era stato assicurato che questo passaggio di servizio dal pubblico al privato avrebbe garantito miglioramenti del servizio, come ad esempio poter contare su un autobus sostitutivo in caso di guasto”.

Il gruppo di opposizione poi evidenzia: “Ad oggi 20 febbraio c’è ancora malfunzionamento dello scuolabus bianco che di fatto non opera servizio per i bambini e ragazzi residenti alla Bolzella. A questo facciamo sapere alle famiglie che, tra le altre cose, anche gli alunni delle scuole avranno a disposizione solo alcuni viaggi per le attività extra scolastiche, limitando di fatto la gratuità del trasporto per attività di ampliamento dell’offerta formativa. In alternativa: le famiglie si dovranno pagare il trasporto. Il Comune su Facebook vieta la possibilità di commentare al post inserito sul malfunzionamento del pulmino bianco, bella democrazia. Come ha giustamente detto la nostra consigliera Frezza ci sarebbe così tanto da commentare, ma ci tolgono anche questa possibilità”.

