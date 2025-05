MONTALTO – Sulla scia del successo delle iniziative concentrate nel depuratore di Marta, anche il sito di Montalto di Castro ha ospitato una mattinata formativa dedicata agli studenti delle classi terze medie del plesso di Pescia Romana. L'iniziativa, fortemente voluta sia dal gestore dell'impianto che dall'istituto scolastico, ha visto la partecipazione attiva dei professori Massimiliano, Maria, Barbara e Ilari, evidenziando una sinergia volta a sensibilizzare le nuove generazioni sull'importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche. I ragazzi delle classi terze medie sono stati impegnati in un percorso di apprendimento sul campo. I tecnici del gestore, coadiuvati dai professori, hanno illustrato in dettaglio le diverse fasi del processo di depurazione delle acque reflue, offrendo agli studenti un'opportunità concreta per comprendere il ciclo dell'acqua.

La partecipazione degli studenti è stata entusiasta e propositiva. Con curiosità e attenzione, hanno rivolto domande pertinenti ai tecnici, dimostrando un vivo interesse per le tematiche ambientali. La presenza della Capitaneria di Porto ha vivamente interessato i ragazzi, che hanno ricevuto risposte esaurienti sulle attività svolte sul territorio, con un focus sull'importanza della tutela ambientale e della corretta gestione delle risorse idriche, in un clima sereno e vivace con momenti di apprendimento e qualche risata, aprendo al contempo una finestra sulle opportunità di carriera nel settore marittimo e nella difesa del territorio, e suscitando grande interesse per le procedure di arruolamento nelle forze armate L'esperienza si è rivelata un efficace strumento didattico, permettendo agli studenti di approfondire in modo pratico un tema fondamentale come il trattamento delle acque reflue e di soddisfare le loro curiosità. “Incontri come quello di oggi con gli studenti – commenta l’Amministratore Unico Salvatore Genova - rappresentano per noi il senso più profondo della nostra mission. Vedere l'interesse e la curiosità di questi giovani verso temi nodali come la gestione delle risorse idriche e la tutela dell'ambiente ci sprona a continuare su questa strada, promuovendo la conoscenza e la sensibilizzazione ambientale tra le nuove generazioni".

