SANTA MARINELLA – Il Centro Studi Aurhelio chiede al Comune a che punto stanno i lavori di ristrutturazione della scuola Centro.

«Nonostante le rassicurazioni del sindaco sul procedere dei lavori delle grandi opere, messe in campo dalla sua amministrazione – dice il direttivo del centro studi - tra i genitori degli alunni della scuola cresce la preoccupazione. Nonostante la scadenza per il termine dei lavori, sia stata oltrepassata per ben due volte, la prima naturale, per la quale la società ha avuto un punteggio maggiore rispetto alle altre e la seconda, dopo la proroga ricevuta per completare i lavori non portati a termine, la situazione è drammatica. Non solo per i lavori non finiti, ma anche per la consueta manutenzione che deve essere prevista, al fine di poter ripartire secondo le scadenze dell’anno scolastico. Rivolgiamo il nostro appello anche alla dirigente scolastica, alle insegnanti, al personale non docente e ai genitori degli alunni, affinché si attivino sull’amministrazione e chiedano date certe per la ripartenza di settembre. Occorre dare una accelerazione seria per poter affrontare il nuovo anno con tranquillità, senza ulteriori traghettamenti in strutture la cui agibilità è tutta da verificare”.

