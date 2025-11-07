CERVETERI – Scattano le attività di controlli della Multiservizi nel giardino dell'istituto comprensivo Giovanni Cena. Il personale ha eseguito un'analisi di stabilità arborea, un'operazione che punta a determinare la classe di propensione ad un possibile cedimento degli alberi, la resistenza degli stessi e a valutare lo stato del legno su alcune porzioni di pianta. «Si tratta di un'attività di routine ma estremamente importante - spiega l'assessore all'Ambiente di Cerveteri Alessandro Gnazi - già settimanalmente vengono svolte analisi su tutto il patrimonio arboreo comunale e ovviamente le stesse vengono effettuate con una frequenza maggiore all'interno dei plessi scolastici, luoghi maggiormente sensibili dove ogni giorno ci sono più di mille persone tra studenti e personale docente. Un'attività che avevamo già programmato e che è in un certo senso anche precauzionale: con l'arrivo dell'autunno e della stagione invernale, sarà una garanzia ed una tutela per tutti avere la certezza sullo stato di salute dei nostri alberi».

