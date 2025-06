CERVETERI – Parolacce e scritte offensive contro i docenti della Salvo D’Acquisto. È quanto accaduto di notte, in almeno due circostanze, nel plesso di via Settevene Palo. Un fatto increscioso su cui stanno provando a fare chiarezza i carabinieri della stazione locale di via Pertini, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia. Si pensa possa essere opera di un gruppetto di ragazzini, probabilmente delle medie, in concomitanza con gli esami di terza. Ma non è detto possa trattarsi di alunni 13enni, non si esclude quindi più grandi, in questo caso sarebbero ex studenti. Non sono stati registrati ulteriori danni o azioni furtive nella segreteria didattica e amministrativa. Un motivo in più per ritenere, dal punto di vista investigativo, che chi si è introdotto in modo abusivo lo abbia fatto con la chiara volontà di lasciare un messaggio inequivocabile al corpo docenti. Proprio di fronte all’edificio scolastico – come confermato da Cinzia Luchetti, comandante della Polizia municipale di Cerveteri - sono posizionati gli impianti di videosorveglianza pubblici che potrebbero aver ripreso il momento in cui la baby gang ha scavalcato il cancello. Non è da scartare l’ipotesi però che i teppisti si siano fatti spazio sul retro dove è presente un impianto sportivo sempre pieno di attività durante tutto il giorno, fino a sera.

