S. MARINELLA – Si fa sempre più aspra la polemica politica in città, dopo le scritte antisemite trovate su due muri a Santa Marinella e subito rimosse. “Nel teatrino della politica santamarinellese – scrive in una nota il Centro Studi Aurhelio - va in scena l’ennesimo film tanto in voga di questi tempi. Il Partito Democratico condanna fermamente le ignobili e infamanti scritte antisemite apparse lungo il muro del lungomare Pyrgi di Santa Severa. L’incipit è già un programma, sotto il dominio assoluto di una politica e dei media quasi totalmente schierati a favore dell’entità terroristica di occupazione sionista, il Pd si indigna per una scritta su un muro. Non solo, chiede vendetta e agita lo spauracchio dell’odio e del razzismo antisemita. Anziché vergognarsi di essere complice della macelleria sionista che sta sterminando da 80 anni la popolazione palestinese, non sente altro dovere che vaneggiare di antisemitismo. A fronte di violenze reiterate su vecchi, donne bambini, morte, uccisioni, stermini, non trova altra idea che inserirsi in una vicenda terribile, piagnucola sul razzismo. Evidente che la segreteria del Pd locale non sa di cosa scrive, se è rimasto qualcuno di semita in Palestina è proprio il popolo palestinese perchè come si sa che l’80% della popolazione ebraica di Israele è di origine askhenazita”. “Abbiamo atteso le fatidiche 24 ore per dare tempo all'amministrazione Tidei di replicare alle incredibili dichiarazioni della consigliera Chegia – afferma in una nota Giuliano Bevacqua, responsabile del gruppo territoriale di Santa Marinella e Ladispoli del Movimento 5 Stelle - che in pieno trasporto revisionista ha con grande nonchalance, prima espresso un senso di repulsione verso gli ebrei israeliani, e poi equiparato il genocidio degli ebrei alle vittime delle foibe con annesso annuncio del prossimo varietà sull'argomento. Quelle scritte sono antisemite e la non richiesta opinione della consigliera sono dichiarazioni antisemite. L'ebraismo è una religione e un'identità culturale, mentre Israele è uno Stato. Non tutti gli ebrei supportano Israele e non tutti gli israeliani sono ebrei. Ci sono ebrei in tutto il mondo, alcuni favorevoli a Israele, altri critici. Israele ha una popolazione mista, con cittadini musulmani, cristiani, drusi e di altre fedi. Confondere ebraismo e Israele porta a stereotipi e pregiudizi. La Shoah è stata un unicum nella storia dello sterminio di sei milioni di persone che avevano in comune una religione. L'attuale politica di Israele è una politica di estrema destra, il che è naturalmente lontana dai nostri convincimenti, ma è propria di quel governo e non degli ebrei. Il Movimento 5 Stelle di Santa Marinella, esprime la più totale condanna per gli autori delle ignobili scritte, si dissocia dalle dichiarazioni del consigliere di maggioranza e si rammarica del silenzio tenuto dagli altri membri dell'amministrazione”.