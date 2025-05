CIVITAVECCHIA - Il Gruppo Scout AGESCI Civitavecchia 1 è pronto a festeggiare un traguardo straordinario: gli 80 anni di attività, un'occasione per ripercorrere una storia ricca di avventure, impegno e servizio alla comunità. I festeggiamenti culmineranno domani, domenica 1 giugno 2025, a partire dalle ore 9:00, presso l'Oratorio Salesiani di Civitavecchia.

La giornata sarà un'opportunità per celebrare insieme questo importante anniversario, riabbracciando generazioni di scout che hanno contribuito a rendere il Civitavecchia 1 un punto di riferimento per l'educazione e la crescita di migliaia di giovani sul territorio.

«Siamo immensamente orgogliosi di celebrare ottant'anni di scoutismo a Civitavecchia – dichiarano Maurizio Staid e Giulia Castagnari, capi gruppo del Civitavecchia 1 – un percorso iniziato nel lontano 1945 e che, attraverso tante sfide e altrettanti successi, ci ha visti sempre al fianco dei ragazzi e delle ragazze, educandoli ai valori della lealtà, della solidarietà, del rispetto per la natura e del servizio al prossimo. Questa festa è dedicata a tutti coloro che, a vario titolo, hanno fatto e continuano a fare parte di questa grande famiglia».

L'evento di domani sarà aperto a tutti: ex scout, genitori, amici, rappresentanti delle istituzioni e chiunque voglia condividere questo momento significativo. Il programma prevede momenti di convivialità, ricordi e testimonianze, per rivivere insieme le tappe fondamentali di questa lunga e gloriosa storia.

Sarà un'occasione per ammirare fotografie e cimeli storici, che ripercorreranno le avventure e i campi estivi che hanno segnato la vita di tanti giovani civitavecchiesi. Non mancheranno momenti dedicati al racconto delle attività attuali del gruppo, che continua a proporre un percorso educativo stimolante e formativo per i giovani di oggi.

Il Gruppo Scout Civitavecchia 1 invita calorosamente la cittadinanza a partecipare numerosa a questo importante appuntamento, per condividere la gioia di un anniversario che testimonia la vitalità e l'impegno costante dello scoutismo sul territorio.

Dettagli dell'evento:

* Cosa: Festa per gli 80 anni del Gruppo Scout AGESCI Civitavecchia 1

* Quando: Domenica 1 giugno 2025, ore 9:00

* Dove: Oratorio Salesiani, Civitavecchia