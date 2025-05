TARQUINIA – “Ringraziamo il ministro Pichetto Fratin che con le sue dichiarazioni ha messo una pietra tombale sul mega deposito di scorie nucleari”. Questa la dichiarazione congiunta di Alberto Riglietti, presidente dell’Università Agraria di Tarquinia, dell’assessore con delega all’Ambiente Alessandro Sacripanti e del Presidente del Consiglio Silvano Olmi.

“L’Università Agraria di Tarquinia ha espresso chiaramente il suo no a questo progetto dannoso per la nostra provincia – dichiarano gli amministratori dell’ente di via Garibaldi – abbiamo chiesto di immagazzinare i rifiuti nucleari in depositi più piccoli, vicini ai luoghi di produzione degli stessi e che garantiscano la sicurezza e la salute dei cittadini. Le parole del Ministro dell’Ambiente vanno nella direzione da noi auspicata e ringraziamo Pichetto Fratin per la chiara e netta posizione contro il progetto di un grande deposito nella Tuscia».

«Ma non abbassiamo la guardia – concludono Riglietti, Sacripanti e Olmi – domenica mattina saremo alla manifestazione di Corchiano per ribadire la contrarietà dell’Università Agraria di Tarquinia al progetto di un deposito di enormi dimensioni e per sostenere la posizione del Ministro dell’Ambiente”.

