I carabinieri forestali di Montefiascone hanno scoperto un deposito incontrollato di rifiuti edili e agricoli. I militari lo hanno individuato con l’ausilio di un elicottero del gruppo volo carabinieri di Roma. Durante il sorvolo hanno notato la presenza di rifiuti di notevoli quantità e di varia natura intorno a un fabbricato in fase di edificazione e all’interno di una superficie forestale in località Rosignolo. Dai successivi accertamenti eseguiti sul posto, i carabinieri forestale hanno riscontrato in prossimità del fabbricato in fase di ristrutturazione, la presenza di alcuni cumuli di rifiuti costituiti da materiale edile coibentante, teli di plastica per uso agricolo e frammenti di tubi di plastica per irrigazione che, in assenza di idonea copertura, erano stati dispersi dal vento in un intorno di alcune centinaia di metri dal deposito. L’amministratore della società proprietaria dell’area è stato segnalato all’autorità giudiziara per gestione illecita di rifiuti.